Aantal coronadoden in Frankrijk groeit met 319

Het aantal doden door het coronavirus in Frankrijk is gestegen tot 2314. De gezondheidsautoriteiten meldden zaterdag 319 nieuwe sterfgevallen.

Het gaat in die cijfers alleen om mensen die in een ziekenhuis bezweken. De autoriteiten verwachten vanaf volgende week ook inzicht te hebben in het aantal sterfgevallen in ouderencentra waardoor het totaal waarschijnlijk sterk zal toenemen.Het aantal besmettingen met het coronavirus groeide van 32.964 naar 37.575.