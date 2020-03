Saoedi-Arabië onderschept raketten

Saoedi-Arabië heeft zaterdag twee raketten onderschept boven de hoofdstad Riyad en de zuidelijke stad Jazan. Dat meldden lokale media.

© ANP 2020

Waar de projectielen zijn afgeschoten is niet bekend. De Houthi-rebellen die in Jemen tegen de door Saoedi-Arabië geleide coalitie vechten, hebben in het verleden raketten op het land afgevuurd. De laatste die gericht was op Riyad was in 2018.Saoedi-Arabië is sinds 2015 bezig om de Houthi's uit Jemen te verdrijven die een groot deel van het land in handen hebben.