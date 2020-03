Meer dan 2000 doden in VS door coronavirus

In de Verenigde Staten zijn meer dan 2000 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Dat blijkt uit tellingen van de Johns Hopkins University in Baltimore.

Een groot deel van de doden is gevallen in de staat New York, waar het virus zich de afgelopen dagen snel heeft verspreid. Volgens gouverneur Andrew Cuomo van die staat zijn ruim 700 inwoners overleden sinds de uitbraak van het longvirus. In de Verenigde Staten zijn 121.100 besmettingen geregistreerd. Geen enkel ander land kent zoveel geïnfecteerden. Deskundigen gaan ervan uit dat het werkelijke aantal een stuk groter is. Afgelopen woensdag waren er nog 60.000 mensen besmet en lag het aantal doden net boven de 1000. Daarmee zijn de aantallen in vier dagen dus verdubbeld.In Italië zijn sinds het begin van de pandemie meer dan 10.000 mensen omgekomen. Dat is het hoogste aantal ter wereld.