Saoedi-Arabië sluit Jeddah af vanwege coronavirus

Saoedi-Arabië heeft zondag vier nieuwe coronadoden gemeld

Saoedi-Arabië heeft zondag opdracht gegeven tot volledige afsluiting van de provincie Jeddah als onderdeel van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, meldt persbureau SPA. Het betreden of verlaten van de provincie is niet toegestaan. Ook is de reeds geldende avondklok vervroegd van 19:00 uur naar 15:00 uur.





De Saoedische autoriteiten hebben drie weken geleden een avondklok ingesteld. Ook werden Riyad, Mekka en Medina afgesloten van de buitenwereld.





In Saoedi-Arabië zijn 1299 mensen besmet met het coronavirus en zijn acht mensen overleden aan het longvirus COVID-19.

