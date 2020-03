Duitsland meldt 4000 nieuwe besmettingen met coronavirus

buitenland 29 mrt 16:53

Het aantal besmettingen met het coronavirus is in Duitsland in een dag tijd met 3965 gestegen naar 52.547.



In Duitsland circuleren in media ook andere, hogere cijfers. Die zijn op basis van eigen optellingen van cijfers van de deelstaten. © ANP 2020 Dat meldde het Robert Koch Instituut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, zondag. Het dodental door het coronavirus is volgens de officiële cijfers van het instituut opgelopen van 325 naar 389. In de strijd tegen de ziekte zijn scholen, winkels, restaurants, speeltuinen en sportaccommodaties gesloten. Veel bedrijven hebben personeel naar huis gestuurd en de productie stilgelegd. De maatregelen zijn zeker tot 20 april van kracht.