Prijs Marokkaanse hasj gestegen door coronavirus

Het sluiten van grenzen en het verscherpen van douanecontroles als gevolg van de virusuitbraak hebben het drugsverkeer naar Europese steden bemoeilijkt.

Omdat cannabishars uit Marokko soms meerdere landen moet doorkruisen om aan te komen bij de coffeeshop of lokale dealer hebben reisbeperkingen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus invloed op het prijspeil van Marokkaanse hasj in Europa. In België is de prijsstijging voor velen al merkbaar.





"Deze week verkocht mijn gebruikelijke dealer me 15 gram stront voor 150 euro", zegt Michel uit de regio Luik tegen rtbf.be. "Hij [de dealer] waarschuwde me dat de volgende bestelling duurder zou zijn".





Volgens Leonardo Di Bari, directeur van zorgcentrum Phoenix in België, is de prijsstijging nog niet overal merkbaar. "We verwachten de komende weken een aanzienlijke vermindering van de circulatie van drugs", bevestigt Di Bari. "Lockdown bemoeilijkt het contact tussen dealers en consumenten".





Ook in België waren veel drugsgebruikers aan het hamsteren geslagen nadat kenbaar werd gemaakt dat het land de noodtoestand zou uitroepen. In heel Nederland stonden half maart lange rijen voor coffeeshops nadat de sluiting werk aangekondigd.





In Nederland kon men echter al snel weer opgelucht ademhalen nadat werd gemeld dat coffeeshops met een afhaalloket gewoon weer open konden

