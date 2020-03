Minder nieuwe coronasterfgevallen in Frankrijk

Het aantal nieuwe doden door het nieuwe coronavirus in Frankrijk was zondag iets lager dan zaterdag.

© ANP 2020

De gezondheidsautoriteiten meldden 292 nieuwe sterfgevallen tegen 319 zaterdag. Ook het aantal besmettingen nam minder snel toen. Dat steeg met minder dan 3000 van 37.575 naar 40.174. Zaterdag werd nog een stijging van ongeveer 4500 gemeld.Volgens de officiële cijfers zijn er nu 2606 mensen in Frankrijk aan een virusbesmetting bezweken. Dit zijn alleen mensen die in een ziekenhuis overleden. Komende week komen daar ook de sterfgevallen in ouderencentra bij.