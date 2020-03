Aantal nieuwe besmettingen in China blijft dalen

buitenland 30 mrt 9:17

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in China is wederom gedaald. De autoriteiten maakten maandag bekend dat in 24 uur tijd bij 31 mensen is vastgesteld dat ze het longvirus hebben.





China gold voorheen als het epicentrum van de wereldwijde virusuitbraak, maar het zwaartepunt van de pandemie is nu verschoven naar Europa en de Verenigde Staten. De Chinese overheid wil voorkomen dat mensen die besmet zijn geraakt in andere landen het virus weer meenemen. Daarom is het internationale vliegverkeer aan banden gelegd. Luchtvaartmaatschappijen hebben opdracht gekregen minder internationale vluchten uit te voeren en veel buitenlanders komen het land niet meer in. © ANP 2020 Dat waren er een dag eerder nog 45. Er zijn vier mensen overleden, allen in de provincie Hubei waar de virusuitbraak begon. In totaal zijn nu 3304 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus, 81,470 Chinezen zijn geïnfecteerd geraakt. Ruim 75.000 van hen zijn inmiddels genezen verklaard.China gold voorheen als het epicentrum van de wereldwijde virusuitbraak, maar het zwaartepunt van de pandemie is nu verschoven naar Europa en de Verenigde Staten. De Chinese overheid wil voorkomen dat mensen die besmet zijn geraakt in andere landen het virus weer meenemen. Daarom is het internationale vliegverkeer aan banden gelegd. Luchtvaartmaatschappijen hebben opdracht gekregen minder internationale vluchten uit te voeren en veel buitenlanders komen het land niet meer in.