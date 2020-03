Giro 999 opengesteld voor corona-hulp aan vluchtelingen

In overvolle vluchtelingenkampen kan het coronavirus zich snel verspreiden, en daarom begint Stichting Vluchteling een inzameling.

Mensen kunnen geld doneren op Giro 999, dat wordt opengesteld. Bekende Nederlanders als Art Rooijakkers en Waldemar Torenstra roepen het publiek op om geld te geven. Het nieuwe coronavirus krijgt volgens Stichting Vluchteling "de meeste kans in landen waar de gezondheidszorg te wensen overlaat, mensen dicht op elkaar wonen en een zwakkere conditie hebben door ondervoeding en onvoldoende medische zorg".Naast de inzameling zet Stichting Vluchteling zelf ook alvast wat van haar eigen geld opzij. Dat is bedoeld voor "levensreddende medische zorg voor hulpoperaties" in Griekenland, Curaçao, Irak, Nigeria en de Democratische Republiek Congo.