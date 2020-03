Spanje heeft meer coronabesmettingen dan China

Spanje heeft voor het eerst melding gemaakt van een hoger aantal coronabesmettingen dan China.

© ANP 2020

De autoriteiten in het Zuid-Europese land zeggen dat inmiddels bij ruim 85.000 mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus. Het aantal coronabesmettingen in Spanje stond zondag nog op 78.797. In China zijn volgens officiële cijfers ruim 81.000 besmettingen met het virus aan het licht gekomen.Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Spanje is inmiddels gestegen naar 7340. Het ministerie van Volksgezondheid meldde maandag dat het afgelopen etmaal 812 coronapatienten zijn overleden. Dat aantal ligt lager dan de afgelopen dagen. Spanje maakte zondag melding van 838 sterfgevallen.