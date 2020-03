Voormalig Marokkaanse bokser overleden aan gevolgen coronavirus

Oud-bokser Mohamed Boukanioun is zondag overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Zo meldt nieuwsdienst Le360. Boukanioun werd een paar dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis nadat hij positief testte op het longvirus COVID-19.





Boukanioun was bokser bij de Najm Association in Marrakech en werd scheidsrechter na het einde van zijn bokscarrière.





De vrouw en vijf kinderen van de bokser verkeren in quarantaine in het ziekenhuis in Marrakech en kunnen door de verplichte isolatie niet aanwezig zijn bij de begrafenis.

