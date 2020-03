Gestrande Marokkaanse reizigers op straat in Spanje na uitzetting uit hotels

De gestrande reizigers moesten noodgedwongen de nachten op straat doorbrengen, zo meldt nieuwsdienst EuropaSur. Hotels hebben de gasten op straat gezet na geïntensiveerde politiepatrouilles die handhaven op navolging van preventiemaatregelen te midden van de uitbraak van het coronavirus. De maatregelen in het land schrijven voor dat horeca op slot moet.

De reizigers raakten op de terugweg naar Marokko gestrand in Spanje na de opschorting van alle passagiersverbindingen tussen Spanje en Marokko. Spanje is na Italië het hardst getroffen land in Europa.