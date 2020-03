Belgische toezichtsraad: laat gevangenen vrij om risico's virus

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen in België pleit voor vrijlating van "alle gevangenen die kunnen worden vrijgelaten".

Ook moeten mensen in voorlopige hechtenis onder voorwaarden worden vrijgelaten en de uitvoering van gevangenisstraffen worden uitgesteld. De onafhankelijke instelling stelt dat de maatregel nodig is wegens de gezondheidsrisico's die het coronavirus met zich meebrengt. De Belgische gevangenissen zijn chronisch overbevolkt. Het aantal mensen dat opgesloten zit moet dringend naar beneden, aldus de toezichtsraad. "In overbevolkte inrichtingen, met vaak een gebrek aan hygiëne, is het onmogelijk om afdoende preventie- en zorgmaatregelen te nemen. De situatie wordt met de dag moeilijker."Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft België meerdere malen op de vingers getikt vanwege de omstandigheden waarin gedetineerden verblijven. Zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie dat het aantal in december bijna 11.000 bedroeg terwijl er plaats is voor 9.219. De impact van de overbevolking is voor de gevangenen vaak zeer groot. Ook staken cipiers regelmatig vanwege de omstandigheden waaronder ze werken.