Dagelijks 10.000 belletjes naar corona-hulplijn Marokko

Dat is een gemiddelde van 9.500 gesprekken per dag, meldt persbureau Maghreb Arab Press (MAP). Het grote aantal telefoontjes toont de bezorgdheid van Marokkaanse burgers gedurende de coronacrisis. De hotline is bedoeld om burgers van advies en informatie te voorzien over het longvirus COVID-19. Ook biedt de hulplijn begeleiding als bellers vermoeden dat ze het virus hebben opgelopen.





De hulplijn is opgezet door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het leger (FAR). Callcentermedewerkers en getrainde artsen beantwoorden vragen van bellers. Het ministerie gebruikt verzamelde informatie zodat autoriteiten indien nodig maatregelen kunnen nemen om verspreiding van het virus in te dammen.





De hotline is de derde in zijn soort en ligt in het verlengde van de andere twee hulplijnen 'Allo Yakada' en ' Allo SAMU ' van het Ministerie van Volksgezondheid. Alle drie hotlines zijn 24/7 bereikbaar.





'Allo SAMU' is enkel bedoeld voor mensen met ademhalingsproblemen, koorts of hoesten, 'Allo Yakada' en 'Allo 300' bieden informatie en algemene aanbevelingen over COVID-19 en verschaffen informatie over de huidige gezondheidssituatie in Marokko.