Turkije weigert lichamen overleden Italiaanse Marokkanen

Turkse autoriteiten hebben geweigerd de lichamen van in Italië omgekomen Marokkaanse burgers te ontvangen

Nabestaanden besloten het stoffelijk overschot van overledenen via Istanbul in Marokko te krijgen nadat Marokko alle reguliere passagiersverbindingen heeft opgeschort , meldt dagblad Al Ahdath Al Maghribia.





De houding van de Turkse autoriteiten komt als een onaangename verrassing voor nabestaanden in het Italiaanse Bergamo. Turkse functionarissen zouden namelijk toestemming hebben gegeven voor het overbrengen van de doodskisten vanuit de luchthaven Malpensa in Milaan. Eenmaal in Turkije aangekomen weigerden de autoriteiten echter het vliegtuig te legen.





De Marokkaanse gemeenschap in Europa kampt met veel problemen bij het overbrengen van overledenen naar Marokko voor een begrafenis in eigen land. Niet alleen slachtoffers van het longvirus COVID-19 maar ook andere overledenen worden noodgedwongen in een ander land begraven.





Italië is nog steeds het zwaarst getroffen land in Europa. Het zuid-Europese land registreerde meer dan 100.000 besmettingen en ruim 11.500 doden.

