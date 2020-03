Meer dan 100.000 coronabesmettingen in Italië

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Italië is de grens van 100.000 gepasseerd.





Het dodental in Italië nam maandag toe met 812 tot 11.591. Dat is weer meer dan zondag, toen 756 mensen overleden aan het virus.



Italië is nog steeds het zwaarst getroffen land in Europa.

De teller stond maandag op 101.739 bevestigde coronagevallen, tegen 97.689 op zondag, aldus de gezondheidsautoriteiten.