Marokko meldt 71 nieuwe besmettingsgevallen en 7 doden

Het aantal bevestigde besmettingen is daarmee opgelopen tot 534, meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid maandagavond.

Volgens El Youbi is de gemiddelde leeftijd van de overleden patiënten 66 jaar en leden de meesten aan een chronische ziekte. El Youbi benadrukte dat de regering volledig transparant is in het onthullen van cijfers en dat het sterftecijfer van 6,2% als normaal wordt beschouwd en gelijk is aan die van Europese landen waar het ministerie gegevens mee uitwisselt.