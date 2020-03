Hardhandige arrestatie Marokkaanse man en zijn moeder wegens 'schenden lockdown' (video)

In een video die rondgaat op sociale netwerken is te zien dat een staandehouding escaleert wanneer de man gevraagd wordt aan te tonen waarom hij op straat is. Omwonenden filmen de hardhandige arrestatie die gepaard gaat met stokslagen.









Volgens omstanders was de man onderweg naar huis toen hij werd aangesproken door de agenten. De man woonde slechts een paar meter van de plek waar de arrestatie plaatsvond. Zijn moeder kon het incident gadeslaan vanuit haar balkon en besloot haar zoon te helpen. Wanneer de moeder zich bemoeit met de aanhouding wordt ook zij uiteindelijk tegen de grond gewerkt.





De man had naar verluidt een document bij zich waarin stond dat hij voor werk naar buiten moest. Volgens nieuwsdienst Alyaoum24 heeft Marokkaanse consulaat in Spanje zich inmiddels met de zaak bemoeit.