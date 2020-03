Burgemeesters hoeven geen aanscherping maatregelen

Burgemeesters hebben geen behoefte aan aanscherping van de maatregelen om de regels te handhaven tijdens de coronacrisis.

Dat zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen na overleg van de veiligheidsregio's met premier Mark Rutte en minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Vorige week kregen de burgemeesters extra bevoegdheden om op te treden. Dat gebeurde nadat in het weekeinde daarvoor de boulevards en natuurgebieden overvol waren geweest.Die extra mogelijkheden werken goed volgens Bruls die voorzitter is van de veiligheidsregio's. "Het effect is hartstikke positief." Dat onderschreven ook Rutte en Grapperhaus.Meer bevoegdheden zijn niet nodig, zei Bruls. "We hebben niet per se gevraagd om er nog meer maatregelen bij te doen." Daarbij komt dat het draagvlak voor de huidige regels volgens hem heel groot is.Het kabinet maakt dinsdag bekend dat de huidige maatregelen tegen het coronavirus ook na 6 april blijven gelden, melden bronnen in Den Haag. De burgemeesters zijn er klaar voor, zei Bruls.