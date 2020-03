Nu meer dan duizend coronapatiënten op ic's

Op de ic-afdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu ruim duizend coronapatiënten.

Dat meldt de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) op de site. Dinsdag rond 10.00 uur was er sprake van 1047 bewezen coronapatiënten. Zondagavond waren het er nog 982. Tot nu toe was voor in totaal 1356 mensen met corona een opname op de ic noodzakelijk.De Nederlandse ic's registreren deze opnames sinds de corona-uitbraak eind februari. Het is de bedoeling dat binnen een week 2400 bedden op de intensive care beschikbaar zijn. Dat zei Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, maandag tegen de NOS. Het RIVM heeft een somberder scenario naar voren moeten halen over het aantal coronapatiënten dat op de ic terechtkomt. "In het meest waarschijnlijke scenario liggen er half april 2500 coronapatiënten op de intensive care", zei hoofdmodelleur Jacco Wallinga zondag tegen de NOS.Gegevens bij NICE kunnen overigens achterlopen op het werkelijke aantal, onder meer door drukte in ziekenhuizen, of vertraging in de binnenkomende gegevens.