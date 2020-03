Bijna 62.000 besmettingen vastgesteld in Duitsland

In Duitsland zijn volgens de laatste cijfers bijna 62. 000 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. In 24 uur zijn er 4615 patiënten bij gekomen.

128 patiënten zijn in een etmaal aan het virus bezweken. Daarmee zijn in Duitsland nu 583 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, riep dinsdag de bevolking opnieuw op zich goed te houden aan de maatregelen. "Ik wil alle mensen vragen deze ziekte serieus te nemen", aldus directeur Lothar Wieler. Uit onderzoek blijkt volgens hem dat slechts 41 procent van de Duitsers Covid-19 als gevaarlijk beschouwen.De RKI-directeur wees er dinsdag in een persconferentie op dat de gevolgde strategie nog altijd nodig is zodat het virus wordt ingedamd en bijzonder kwetsbare groepen worden beschermd. Volgens het Duitse journaal Tagesschau is hij in beginsel wel positief dat de maatregelen werken. Hij gaat ervan uit dat er rond Pasen "harde getallen" zijn op basis waarvan iets gezegd kan worden over een trend.