Europa omzeilt sancties en levert medische goederen aan Iran

Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben medische goederen aan Iran geleverd via een speciaal betalingssysteem dat is opgezet om Amerikaanse sancties tegen Iran te omzeilen, het handelskanaal Instex.

De Duitse regering heeft laten weten dat het voor het eerst is dat Instex voor een transactie met Iran is gebruikt en er hopelijk meer transacties volgen. De Verenigde Staten hebben zich in 2018 teruggetrokken uit internationale akkoorden die in 2015 met Iran over het inperken van Iraanse nucleaire projecten zijn gemaakt. In ruil voor het opgeven van zijn nucleaire ambities zou Iran uit zijn economisch isolement worden gehaald. Maar de VS hebben sancties tegen het land weer verscherpt en dreigen ondernemingen die met Iran handeldrijven met zware strafmaatregelen.De drie Europese mogendheden willen de handel draaiend houden en hebben daarom in 2019 Instex (Instrument for Supporting Trade Exchanges) opgezet. Nederland heeft zich inmiddels bij Instex aangesloten.Iran is zwaar getroffen door het coronavirus. Mede door de Amerikaanse sancties die van lang voor 2015 stammen, is de gezondheidszorg erg zwak. Iran heeft circa 42.000 besmettingen vastgesteld en zeker 2700 mensen zijn er aan het virus bezweken.