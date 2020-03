Ajax zegt contract Nouri formeel op

Ajax heeft de aflopende contracten van Abdelhak Nouri, Klaas-Jan Huntelaar, Ryan Babel en Bruno Varela formeel opgezegd.

Nouri

Verscheidene jeugdspelers hebben een brief met dezelfde mededeling van de Amsterdamse club ontvangen. Voetbalclubs zijn via cao-bepalingen verplicht aflopende contracten van werknemers, met een eerder verlengde verbintenis, voor 1 april formeel op te zeggen, anders wordt het contract automatisch verlengd tegen dezelfde voorwaarden. In een later stadium kunnen sommige spelers altijd nog overeenstemming bereiken over een nieuw contract.Met de familie en advocaat van Nouri (22) is Ajax nog in gesprek om tot een passende compensatie te komen, nadat hij op 8 juli 2017 tijdens een oefenduel in Oostenrijk was getroffen door een hartstilstand . Hij liep daarbij zwaar hersenletsel op.De Amsterdamse club gaf een jaar later toe dat Nouri op het veld geen adequate medische hulp heeft gehad en nam de aansprakelijkheid voor het tragische ongeval op zich. Sindsdien praten de betrokken partijen over de (financiële) afhandeling van de schade. Een akkoord laat nog altijd op zich wachten. Volgens Ajax is geen derde, onafhankelijke, partij ingeschakeld om zich over de kwestie te buigen.Nouri wordt volgens De Telegraaf in een speciale woning, vlak bij zijn ouderlijke huis, verzorgd door zijn familie . Volgens zijn broer is hij zich bewust van zijn omgeving, maar is hij wel aan bed gebonden.