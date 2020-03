McDonald's Marokko deelt gratis maaltijden uit

McDonald's Marokko is gestart met het uitdelen van maaltijden aan behoeftigen in solidariteit met nationale inspanningen om de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus te verzachten.

Dat meldt de organisatie op haar Facebook-pagina. Onder de hashtag #Mta7dine (verenigd) zal de Amerikaanse fastfood-reus in 19 Marokkaanse steden gratis maaltijden verstrekken aan onder meer zorgpersoneel en anderen die getroffen zijn door de coronacrisis. Het bedrijf werkt voor deze actie samen met Jumia Food, de maaltijdbezorgdienst van de Marokkaanse webwinkel Jumia.









Net als in veel andere landen die getroffen zijn door het coronavirus zijn ook in Marokko horecagelegenheden gesloten, in overeenstemming met preventiemaatregelen van de overheid. Zo zijn ook alle vestigingen van McDonalds en McDrive sinds 22 maart gesloten.





Met de 'solidariteitsmaaltijden' sluit McDonalds zich aan bij andere ondernemers die zich al langer inspannen om zorgpersoneel in Marokko te ontlasten.

