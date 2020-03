'FVD en PVV verliezen in coronacrisis, VVD groeit stevig'

De VVD kan sinds het begin van de coronacrisis rekenen op flink meer steun. Dat is vooral te danken aan het vertrouwen dat premier Mark Rutte inboezemt, concluderen twee opiniepeilers.

Forum voor Democratie en PVV zouden juist kiezers zien weglopen. De VVD krijgt er in de zetelpeiling van deze maand van actualiteitenprogramma EenVandaag 8 Tweede Kamerzetels bij. Die gaan er bij FVD (minus 5) en PVV (minus 3) juist af. Volgens Peilbureau I&O wint de liberale partij zelfs 9 zetels. Niet alleen de rechtse concurrenten van de VVD, maar ook 50PLUS ziet kiezers overstappen, meent I&O.Uit navraag bij de mensen die hebben meegedaan aan de steekproef, blijkt volgens beide opiniepeilers dat zij vooral ingenomen zijn met het optreden van 'crisismanager' Rutte in de strijd tegen het coronavirus. De voortdurende kritiek van PVV en FVD krijgt veel minder applaus en wekt soms zelfs ergernis, constateren ze.Ook drie CDA-prominenten die in deze crisis in de schijnwerpers staan krijgen complimenten. Zowel 'coronaminister' Hugo de Jonge als minister van Financiën Wopke Hoekstra en justitieminister Ferd Grapperhaus genieten veel vertrouwen. Maar daarvan profiteert hun partij vooralsnog niet, concludeert zowel EenVandaag als I&O.