Rechter wijst toegangsverzoek gestrande Marokkaanse reizigers af

Dat heeft de rechtbank in Rabat dinsdag besloten in een kort geding. Twee gestrande reizigers hadden het verzoek ingediend om toegang te verkrijgen tot het Marokkaans grondgebied. De twee maken deel uit van een grotere groep reizigers die in Spanje vast kwam te zitten nadat passagiersverbindingen tussen Spanje en Marokko werden opgeschort na de uitbraak van het coronavirus.