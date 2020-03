Meer doden en besmettingen in Italië

Het dodental in Italië als gevolg van het coronavirus is dinsdag met 837 toegenomen tot 12. 428, melden de gezondheidsautoriteiten.

Het aantal nieuwe besmettingen bleef met 4053 op dinsdag over het algemeen stabiel, vergeleken met 4050 maandag. Het totaal aantal coronagevallen, sinds de uitbraak op 21 februari aan het licht kwam, steeg tot 105.792.Zondag werden 5217 nieuwe besmettingen geregistreerd en zaterdag 5974, wat erop wijst dat de groeicurve van nieuwe infecties afneemt.Het dagelijkse aantal sterfgevallen in Lombardije, de zwaarst getroffen regio, nam sterk af en ook het aantal nieuwe infecties daalde de derde dag op rij, wat erop duidt dat de situatie daar sneller verbetert dan elders in het land.In het naburige Piemonte was het dagelijkse dodental van 105 daarentegen fors gestegen ten opzichte van de dag ervoor.Italië telt inmiddels de meeste doden door het coronavirus wereldwijd.Van degenen die oorspronkelijk in heel Italië besmet zijn, waren er dinsdag 15.729 volledig hersteld, vergeleken met 14.620 de dag ervoor. Er lagen 4023 mensen op de intensive care, tegen 3981 een dag eerder.Het grootste dagelijkse dodental in Italië van de nu vijf weken durende epidemie werd vrijdag geregistreerd, toen 919 mensen overleden. Er waren 889 doden op zaterdag, 756 op zondag en 812 op maandag.In het land zijn ook 66 artsen overleden aan het coronavirus, zei de Italiaanse artsenfederatie dinsdag. Zeker 8956 gezondheidswerkers zijn besmet met het virus. Dat is een toename van meer dan 500 gevallen in de afgelopen dagen.