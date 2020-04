Recordaantal doden door coronavirus op een dag in VS

In de Verenigde Staten is dinsdag het hoogste aantal doden door het coronavirus op een dag in dat land gevallen. De Johns Hopkins Universiteit meldt dat er dinsdag 865 mensen zijn overleden aan het virus.

In totaal zijn er meer dan 4000 doden gevallen in de VS. Medische experts van de Amerikaanse overheid waarschuwen dat het dodental nog veel verder kan oplopen, ondanks de maatregelen die al zijn genomen om verspreiding te voorkomen. Ze schatten dat 100.000 tot 240.000 Amerikanen kunnen overlijden door de uitbraak.De VS zijn een van de zwaarst getroffen landen door het virus. Het land heeft het hoogste aantal geregistreerde besmettingen, zeker 188.000. Alleen in Italië en Spanje zijn meer mensen aan het virus overleden.De stad New York is het epicentrum van de uitbraak in de VS. Daar zijn al meer dan duizend mensen omgekomen. President Trump waarschuwde op een persconferentie dat zijn landgenoten "zware weken" tegemoet gaan.