Excuses van vrouw die buitenlandse Marokkanen beledigde (video)

De vrouw die maandagavond werd gearresteerd wegens een video waarin ze buitenlandse Marokkanen (MRE's) beledigde is weer vrijgelaten.

De 46-jarige vrouw heeft inmiddels een nieuwe video gemaakt waarin ze zich verontschuldigd voor de kwetsende opmerkingen in haar eerdere video. De vrouw beweert nu dat ze de video slechts maakte uit verveling en dat deze enkel bedoeld was voor een select groepje vrienden. "Ik was gewoon aan het praten met mijn vrienden, maar je kan blijkbaar niemand meer vertrouwen", zegt de vrouw.





In haar eerdere video verweet de vrouw de in het buitenland woonachtige Marokkanen (MRE's) voor de coronacrisis in het land. "Het was niet mijn bedoeling iemand te kwetsen, mijn familie zit ook in het buitenland.", zegt ze, eraan toevoegend dat ze zich vooral zorgen maakt om de impact die alle ophef heeft op haar 15-jarige zoon.









De vrouw werd opgepakt vanwege de uiterst kwetsende en discriminerende opmerkingen tegen leden van de Marokkaanse gemeenschap. Ook zou de video aansporen tot haat en discriminatie tegen MRE's, aldus de nationale veiligheidsdienst DGSN.





Volgens DGSN was de arrestatie in lijn met de inspanningen van de Marokkaanse autoriteiten in de strijd tegen laster op sociale netwerken en het verspreiden van nepnieuws, te midden van de coronacrisis.

