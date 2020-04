1300 Chinese coronagevallen zonder symptomen

China meldt woensdag dat het meer dan 1300 coronapatiënten heeft die geen symptomen hebben.





Volgens de Chinese autoriteiten kwamen 35 van de 36 nieuwe gevallen uit het buitenland en is de uitbraak op het Chinese vasteland grotendeels onder controle. Critici twijfelen hier aan en zeggen dat de aantallen bewust laag worden gehouden.



Er was grote druk op China om ook de cijfers over patiënten die geen klachten vertonen openbaar te maken. Veel andere landen doen het al op advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Experts zijn het erover eens dat ook mensen zonder ziekteverschijnselen besmettelijk kunnen zijn. Chinezen die positief testen, moeten van de overheid veertien dagen in quarantaine.

Het is voor het eerst dat het land data bijhoudt over coronagevallen zonder klachten en de resultaten voeden de vrees voor een tweede golf van het virus. Dinsdag meldde het land dat er 36 nieuwe gevallen bekend waren, maar in deze telling waren 130 mensen zonder symptomen niet meegenomen.