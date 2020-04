Ook meer patiënten ondergaan voortaan coronatest

Niet alleen meer mensen die in de zorg werken, maar ook meer patiënten kunnen vanaf volgende week op het coronavirus worden getest.

Het gaat bijvoorbeeld om ouderen van boven de zeventig en mensen die chemotherapie ondergaan. Ook mensen met longaandoeningen, chronische hartaandoeningen, diabetes, hiv en mensen met een auto-immuunziekte moeten vaker worden getest, schrijven nieuwe richtlijnen voor. Zij raken sneller besmet of lopen meer gevaar erg ziek te worden als ze het virus oplopen.Vooralsnog geldt het ruimere testbeleid, dat het kabinet is aangeraden door de deskundigen van het zogeheten Outbreak Management Team, alleen voor volwassenen. Kinderen lopen minder risico het coronavirus op te doen, ziek te worden en anderen te besmetten, is de indruk van experts. Maar er is een uitzondering voor jongeren in de jeugdzorg die gedragsproblemen hebben én klachten die op het virus kunnen wijzen. Ook zij kunnen straks worden getest.Dinsdag maakte 'coronaminister' Hugo de Jonge bekend dat het aantal coronatests de komende weken zal worden verviervoudigd. De ongeveer 4000 tests die nu dagelijks worden uitgevoerd, moeten er binnen enkele weken 17.500 worden. In eerste instantie ging dat om zorgpersoneel, maar uiteindelijk zouden er ook meer tests voor mensen buiten de zorg beschikbaar moeten komen.