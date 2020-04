Meer dan 100.000 coronagevallen en recordaantal doden in Spanje

In Spanje is bij meer dan 100. 000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het coronavirus.

Dat meldde woensdag het ministerie van Volksgezondheid van het Zuid-Europese land, dat de dodelijkste dag doormaakte sinds het begin van de uitbraak. Het dodental in Spanje staat na de dood van 864 mensen op 9053. Niet eerder overleed daar in een etmaal zo'n grote groep patiënten aan het virus. Spanje heeft na Italië wereldwijd het hoogste aantal coronadoden gemeld.Het aantal besmettingen dat is vastgesteld steeg van 94.417 op dinsdag naar 102.136 op woensdag. Eerder maakten ook de Verenigde Staten en Italië al melding van meer dan 100.000 besmettingen.