Saoedi-Arabië: Stop met voorbereidingen Hadj-bedevaart

De Saoedische autoriteiten hebben dinsdag moslims wereldwijd opgeroepen om de voorbereidingen voor de Hadj voorlopig op te schorten

De onzekerheden in verband met de coronapandemie is de reden voor de oproep. "Saoedi-Arabië is volledig bereid om de pelgrims te dienen", zei de Saoedische minister van Pelgrimage Mohammad Benten op de staatstelevisie Al-Ekhbariya. "Maar in de huidige omstandigheden (...) wil het koninkrijk de gezondheid van moslims en burgers beschermen. We hebben onze moslimbroeders in alle landen gevraagd te wachten met het sluiten van reisovereenkomsten tot er meer duidelijkheid is", voegde hij eraan toe.





Het Saoedische koninkrijk, dat de twee heiligste plaatsen van de islam herbergt, verwelkomt het hele jaar door miljoenen moslimbezoekers met als hoogtepunt de Hadj-bedevaart. Jaarlijks bezoeken bijna zeven miljoen mensen Mekka om de Umrah uit te voeren. Alvorens het land te kunnen bezoeken moeten pelgrims in hun visumaanvraag certificaten van vaccinaties verstrekken.



Riyad heeft begin maart de uitgifte van het Umrah-visum tijdelijk stopgezet uit angst voor het coronavirus. Een paar dagen later werd ook de Umrah-bedevaart voor Saoedische staatsburgers opgeschort



De Saoedische autoriteiten hebben nog niet aangegeven of de Hadj, die eind juli van dit jaar van start gaat, al dan niet zullen handhaven. Saoedi-Arabië heeft 1.720 gevallen van het coronavirus en 16 doden geregistreerd.

