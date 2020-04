Het Rode Kruis vraagt Israël het aantal Palestijnse gevangenen te verminderen

De Palestijnse Autoriteit drong er bij het Rode Kruis op aan om in te grijpen en de Palestijnen in Israëlische gevangenissen te beschermen

Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) riep dinsdag Israël op om het aantal Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus te verminderen.





"Het coronavirus is een grote uitdaging voor de Israëlische detentie-autoriteiten, maar haar verplichtingen jegens gedetineerden blijven bestaan, ondanks de moeilijkheden als gevolg van de huidige crisis", zei het ICRC. "We hebben de detentie-autoriteiten in Israël en de bezette gebieden geadviseerd om te overwegen het aantal gedetineerden te verminderen", aldus de commissie.





Het Rode Kruis zei begrip te hebben voor de zorgen van de families van de gedetineerden en voegde eraan toe dat het doorgaat met het bezoeken van gevangenissen om de zorg voor Palestijnse gedetineerden te waarborgen.

© MAROKKO.NL 2020