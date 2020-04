Tekort aan Islamitische begraafplaatsen in Noord-Italië door coronavirus

In de Noord-Italiaanse regio Veneto is door de uitbraak van het coronavirus een gebrek aan begraafplaatsen voor moslims.

Dat meldt Hamid Rachid, imam van de islamitische gemeenschap in de gemeente Adria. "In de nabije omgeving zijn nog twee begraafplaatsen voor moslims, in Padua en Marghera, maar de Italiaanse wet verbiedt een begrafenis buiten de eigen provincie", zegt Rachid. Door de noodtoestand wordt momenteel een uitzondering gemaakt op die regel. "Er zijn nog steeds te weinig plaatsen, en in de provincie Rovigo is helemaal geen begraafplaats voor moslims", voegt de imam toe.





Rachid onderzoekt momenteel of het mogelijk is om de overblijfselen van moslims tijdelijk op christelijke begraafplaatsen te plaatsen totdat in Italië de noodtoestand wordt opgeheven en het stoffelijk overschot gerepatrieerd kan worden. Hij betreurt echter de "hoge kosten" van deze operatie.





Sinds de opschorting van de zee- en luchtverbindingen kunnen de overblijfselen van in Italië wonende Marokkanen niet naar Marokko worden gerepatrieerd . Door het gebrek aan begraafplaatsen en financiële middelen liggen de overblijfselen van overleden moslims nog steeds in het mortuarium. "Een dramatische situatie voor nabestaanden", zegt Rachid.





De islamitische gemeenschap in Veneto zit echter niet stil en is druk bezig met het inzamelen van geld voor moslims in de gemeente Adria. "Wij zijn Italianen, onze kinderen zijn hier geboren en we willen er deel van uitmaken", zei Imam Hamid Rachid.





Europese Raad van Marokkaanse Ulema beveelt een begrafenis ter plaatse De raad zei in een verklaring onder meer dat het toegestaan is om overledenen te begraven in het land waar hij of zij is overleden, mits dat gebeurd in het "perceel gereserveerd voor overleden moslims".

Volgens de Raad is het toegestaan dat de overledene een testament achterlaat waarin de overbrenging van overblijfselen naar de plaats van zijn of haar keuze wordt voorgeschreven, zodra de omstandigheden dit toelaten en de regels in het land dat toestaan.

