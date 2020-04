Spanje: Commissie ontkent crematie van Islamitische coronadoden

De Islamitische Commissie in Spanje heeft onderzoek gedaan naar geruchten over de crematie van overblijfselen van moslims die stierven aan het coronavirus

De verklaring van de commissie dinsdag kwam na een rondvraag onder begrafenisondernemers in de omgeving van de Spaanse hoofdstad Madrid. Volgens de commissie verloopt de begrafenis van overleden moslims volgens islamitische voorschriften en in overeenstemming met de wet van religieuze vrijheid.





Sinds het uitroepen van de noodtoestand heeft het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid enkele wijzigingen aangekondigd. De uitzonderlijke maatregelen hebben betrekking op de periode van 24 uur die nodig was voor het begraven van het stoffelijk overschot; in aanwezigheid van slechts drie familieleden en een imam om de overledene te vergezellen; het gebruik van wasruimtes en toiletten in het mortuarium te verbieden. Nota bene; de crematie kan niet plaatsvinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de overledene of erfgenamen.





De commissie benadrukt echter het gebrek aan begraafplaatsen in een aantal Spaanse regio's en doet een beroep op de Spaanse autoriteiten om Islamitische begraafplaatsen mogelijk te maken in de regio's Galicië, Castilla-la Mancha, Asturië en Cantabrië.

