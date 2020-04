Meer studenten en leerlingen ervaren discriminatie

Ruim een kwart van de Nederlanders (27 procent) ervaart discriminatie.

Dat is ongeveer net zoveel als vijf jaar geleden, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport 'Ervaren discriminatie in Nederland II'. Het grootste verschil met vijf jaar terug is te zien in het onderwijs. Met name meer leerlingen en studenten voelen zich nu gediscrimineerd. Het SCP meldt dat het gaat om geweld en bedreiging. Ook melden meer mensen seksueel lastig te worden gevallen. "De gevolgen van ervaren discriminatie zijn groot: mensen kunnen zich terugtrekken uit de samenleving, het vertrouwen verliezen in instituties of afhaken als het om onderwijs of werk zoeken gaat. Een inclusieve samenleving is daarmee nog ver weg", meldt het SCP in het onderzoek dat is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Met name studenten en scholieren met een migratie-achtergrond en studenten en scholieren die deel uitmaken van de lhb-gemeenschap (lesbisch, homoseksueel, biseksueel) ervaren relatief veel discriminatie in het onderwijs. Tussen de 2 en 3 procent van alle scholieren en studenten in Nederland geeft aan gestopt te zijn met hun opleiding als gevolg van discriminatie. Onder lhb-studenten en scholieren ligt het aandeel, met 8 procent, beduidend hoger.Verder blijkt ook dat inwoners van Nederland in vergelijking met 2013 meer discriminatie op grond van geslacht en beperking ervaren. Turkse en Marokkaanse Nederlanders ervaren juist minder discriminatie dan in 2013, maar zijn tegelijkertijd nog steeds de groepen met de hoogste percentages van ervaren discriminatie.In de totale omvang van discriminatie is tussen 2013 en 2018 niet veel veranderd, schrijft het SCP. "Wel zijn er verschuivingen opgetreden waar en wie hoeveel discriminatie hebben ervaren. Het is aannemelijk dat maatschappelijke ontwikkelingen een rol hebben gespeeld bij deze verschuivingen. Zo heeft #metoo waarschijnlijk niet alleen grenzen van acceptabel interpersoonlijk gedrag scherper afgebakend, maar ook de herkenning vergroot van schendingen daarvan en de tolerantie voor schendingen verminderd."