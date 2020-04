Kamer wil coulanceregeling voor gestrande Nederlanders

Een brede meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering met een coulanceregeling komt voor in het buitenland gestrande Nederlanders die hoge kosten hebben moeten maken.

Dat blijkt uit Kamervragen aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, waar alle partijen behalve de VVD hun naam onder hebben gezet. Zijn departement werkt momenteel aan het terughalen van Nederlanders die vastzitten in het buitenland. Blok zei dinsdag dat er inmiddels 23.000 aanmeldingen waren voor deze hulp. Zo’n duizend Nederlanders zijn al terug naar Nederland gehaald.Maar de Kamer wil dat Blok meer doet voor mensen die bijvoorbeeld al eerder probeerden zelf terug te komen, maar hun vluchten geannuleerd zagen worden, of veel extra geld kwijt zijn geweest aan verblijf in het buitenland.Voor de hulp geldt een eigen bijdrage, van 300 euro voor vluchten binnen Europa (en enkele landen daarbuiten) en 900 euro voor de rest van de wereld. De partijen roepen Blok ook op voor vluchten uit Israël, Jordanië, Libanon en de Palestijnse gebieden het tarief van 300 euro in te voeren.