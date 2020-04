Meeste coronadoden op een dag tot nu toe in de VS

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur 884 mensen overleden aan het coronavirus. Dat meldt de Johns Hopkins University, dat dagelijks cijfers publiceert.

Niet eerder stierven op één dag zoveel patiënten in het land. De Verenigde Staten zijn het land met de meeste geregistreerde besmettingen. In veel staten zijn noodmaatregelen van kracht om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.Woensdag zijn ruim 25.000 nieuwe gevallen gemeld in de VS, daarmee komt het totale aantal bekende besmettingen op 213.372. In het land zijn tot dusver 4757 doden te betreuren.