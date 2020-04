VS zetten marineschepen in om 'toenemende dreiging' drugskartels tijdens coronacrisis

De VS gaan marineschepen naar het Caribisch gebied en het oosten van de Grote Oceaan sturen om te voorkomen dat drugskartels profiteren van de coronapandemie en meer narcotica smokkelen.

Dat zei president Donald Trump woensdag (lokale tijd) tijdens een persconferentie. Volgens Trump is er een "toenemende dreiging" dat kartels en criminelen de situatie die door de pandemie is gecreëerd willen uitbuiten. "Dat moeten we niet laten gebeuren", zei de president.Eerder op woensdag stelde Trump "op basis van informatie en overtuiging" te denken dat Iran en zijn bondgenoten een aanval op Amerikaanse troepen of eigendommen in Irak voorbereiden. Hij waarschuwde via Twitter dat Iran in dat geval een "hoge prijs" zal betalen.