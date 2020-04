Vouchers na geannuleerde vlucht alleen met instemming klant

Luchtvaartmaatschappijen mogen alleen vouchers geven ter compensatie van geannuleerde vluchten als de klant daarmee akkoord gaat. Als passagiers geen waardebon willen, moeten zij gewoon hun geld terugkrijgen.

Dat heeft Europees Commissaris Adina Valean (Transport) laten weten. Nederland wil het gebruik van vouchers wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus tijdelijk toestaan, zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) eerder deze week. Zij wees erop dat luchtvaartmaatschappijen momenteel nauwelijks alternatieve vluchten kunnen aanbieden en te weinig in kas hebben om alle getroffen passagiers te compenseren.Voorwaarde voor Van Nieuwenhuizen is wel dat vouchers maximaal twaalf maanden geldig zijn en dat klanten na afloop van die periode alsnog hun geld terugkrijgen als ze er dan nog geen gebruik van hebben gemaakt. Valean ging niet specifiek in op dat Nederlandse voorstel.Staatssecretaris Mona Keijzer moedigt consumenten aan zo’n voucher gewoon te accepteren, omdat de uitzonderlijke situatie vraagt om creatieve oplossingen. "Zij steunen daarmee de reisbranche en kunnen alsnog op een later moment van hun voorgenomen vakantie genieten", schrijft de bewindsvrouw op vragen uit de Tweede Kamer.De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de voucherregeling onder de loep genomen waarna de voorwaarden duidelijker zijn gemaakt. De toezichthouder heeft volgens Keijzer "begrip voor het verstrekken van vouchers" maar "zal niet aarzelen om in te grijpen als de rechten van consumenten onvoldoende worden gerespecteerd".De Consumentenbond is kritisch en wijst erop dat passagiers die vouchers krijgen met lege handen staan als de luchtvaartmaatschappij alsnog failliet gaat. Het voorstel van Van Nieuwenhuizen is voor de organisatie alleen aanvaardbaar als de overheid daar garant voor staat.