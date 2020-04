Safi start initiatief om daklozen te beschermen tegen coronavirus

De autoriteiten in Safi lanceerden een initiatief om daklozen van een schuilplaats te voorzien nadat in Marokko op 19 maart de noodtoestand werd uitgeroepen . In twee centra in Safi zitten momenteel zo'n 80 daklozen. "Het grootste deel van de opgevangen daklozen komt uit Safi, de rest is afkomstig uit voorsteden van de provincie", zei de provinciale afgevaardigde Abdelhakim Laamarti in een persbericht.