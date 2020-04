Nederlands dodental door coronavirus stijgt met 166

Dertiger

Het aantal nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen is met 625 weer hoger dan woensdag, toen hierover 447 meldingen binnenkwamen. Ook hier ligt de registratie vaak een of twee dagen achter op de werkelijke situatie. Het aantal positieve testen nam weer met ruim duizend toe.Uit de cijfers van donderdag blijkt dat voor het eerst in Nederland een dertiger is overleden aan de ziekte Covid-19. De patiënt viel in de leeftijdscategorie van 35 tot 39 jaar. Het virus heeft tot nog toe één Nederlander van in de 40 het leven gekost. Veruit de meeste mensen die eraan zijn bezweken, waren boven de 70 jaar.Het RIVM herhaalt dat "de eerste effecten van de maatregelen zichtbaar lijken", maar trekt geen nieuwe conclusies. De tabel en grafiek waarin het nieuwe aantal ziekenhuisopnames per datum wordt weergegeven, vertoont een dalende lijn, maar daarbij is de kanttekening belangrijk dat de meest recente cijfers het minst compleet zijn.Vooralsnog was 24 maart de dag waarop het aantal nieuwe opnames van patiënten piekte, op 549. Het aantal opnames is daarna niet meer zo hoog geweest.