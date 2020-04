Textielfabrieken Casablanca en Marrakech produceren mondmaskers

De fabrikanten rekenen op een totale productie van 80 miljoen maskers om aan de stijgende binnenlandse vraag te voldoen.

De fabrieken zijn gecertificeerd door het Marokkaanse Instituut voor Normalisatie (Imanor). De certificering heeft een looptijd van één maand en specificeert de kwaliteitseisen waar de mondmaskers aan moeten voldoen. Tot dusver hebben twee bedrijven deze certificering behaald, Micagricol in Casablanca en IKS in Marrakech, meldt de Franstalige krant L'Economiste.





De Micagricol-fabriek is een week geleden begonnen en produceert momenteel 500.000 maskers per dag. De productie wordt binnenkort opgeschroefd naar 800.000 eenheden per dag.

