Spaanse media hekelen Marokkaanse maritieme grenswetgeving

Marokko heeft aangekondigd dat de eerder goedgekeurde wetten betreffende de afbakening van de maritieme grenzen met Spanje nu officieel zijn

De formalisering vond plaats nadat het Marokkaans parlement eind januari de wetswijzigingen had goedgekeurd . De zet heeft kwaad bloed gezet bij de autoriteiten op de Canarische Eilanden. De Spaanse media reageert vijandig op de recente zet van Marokko om de maritieme grenzen in de wateren tussen de kust van de Westelijke Sahara van Marokko en de Spaanse Canarische Eilanden te formaliseren.





Woorden als "ongepast" en beschuldigingen van "vals spel" domineren de krantenkoppen in de Spaanse pers. "Marokko profiteert van de chaos van het coronavirus om de maritieme grenzen te verlengen", luidt de kop van dagblad La Tribuna. Dagblad La Voz zegt: "de Canarische Eilanden eisen van Spanje een 'krachtvertoon'".





De wijzigingen hebben betrekking op de grenzen van de economische zone van Marokko (EEZ), in overeenstemming met het internationaal recht zoals uiteengezet in het VN-Zeerechtverdrag (UNCLOS). De eerste van de twee wijzigingen, wet 37-17, definieert de territoriale zee van Marokko die zich uitstrekt over 12 zeemijlen vanaf de Marokkaanse kustlijn.





In haar territoriale zee heeft Marokko het recht pijpleidingen, kabels en navigatieapparatuur te installeren en te beschermen. Het land heeft ook het recht om zijn fiscale, medische en immigratiewetten in de territoriale zee te handhaven. De wettekst beschermt de rechten van het Marokkaans koninkrijk om het mariene ecosysteem te onderzoeken en te behouden.





De tweede tekst, wet 38-17, begrenst de EEZ van Marokko en strekt zich uit over 200 zeemijl vanaf de kust van de Marokkaanse Sahara.





Jarenlang heeft de afbakening van wateren spanningen veroorzaakt tussen Marokko en Spanje, vooral na olie-exploraties in het gebied. "De wetten zijn bedoeld om het nationale juridische arsenaal bij te werken", in overeenstemming met "de totale soevereiniteit van het koninkrijk over zijn effectieve grenzen, ter land en ter zee", aldus de minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Bourita, vlak voor de goedkeuring van de wet door het parlement in Rabat eind januari.





"We willen geen voldongen feit opleggen, maar we zijn klaar voor een dialoog met Spanje in het kader van onze soevereine rechten", zei Bourita in zijn toespraak voor het Parlement. Medio december herinnerde de Spaanse regering Marokko eraan dat de afbakening van de zeegrenzen met buurlanden werd geregeld door "een wederzijds akkoord".

