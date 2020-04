13-jarige Ismail sterft 'alleen' in Brits ziekenhuis

De 13-jarige Ismail Mohamed Abdulwahab uit Brixton in het zuiden van Londen overleed maandag nadat hij positief testte op het coronavirus

Verondersteld wordt dat Ismail het jongste slachtoffer is van de pandemie in het Verenigd Koninkrijk (VK). Ismail had geen onderliggende gezondheidsproblemen en werd opgenomen in het King’s College Hospital in Londen nadat hij kampte met ademhalingsproblemen. Ismail overleed maandagochtend vroeg, zonder familieleden, vanwege het risico op infectie.





"Onze geliefde jonge broer Ismail, broer van onze Koranleraar, is vanmorgen overleden na een infectie van COVID-19. We zamelen geld in om zijn Janazah voor het gezin te dekken", meldde de Islamitische school Madinah College London op Twitter.









De school had een crowdfunding-actie opgezet om de £4.000 op te halen voor de begrafenis en heeft inmiddels meer dan £65.000 (€74.000) aan donaties opgehaald. De familie van Ismail laat via een vriend weten "kapot" te zijn. "Voor zover wij weten had hij geen onderliggende gezondheidsproblemen.", zegt de familie. "Ismail begon symptomen te vertonen en had ademhalingsmoeilijkheden en werd opgenomen in het King’s College Hospital. Hij werd aan de beademingsapparaat gezet en vervolgens in een coma gebracht, maar stierf gisterochtend helaas.", aldus de nabestaanden.



Het dodental in het VK bedraagt 2.921, met in totaal 33.718 bevestigde gevallen van het coronavirus.

