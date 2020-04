Autoriteiten Salé steriliseren sloppenwijk (video)

De autoriteiten in Salé zijn deze week begonnen met het steriliseren van sloppenwijken in de stad

De actie is bedoeld om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Eerder besloten de autoriteiten om over te gaan tot de sterilisatie van gasflessen om de verspreiding van het virus te beteugelen. De vraag naar gasflessen is sinds de virusuitbraak sterk toegenomen.









In een verklaring van persbureau Maghreb Arab Press (MAP) bevestigde woordvoerder Ahmed Hdidou dat de gemeente Salé had besloten de distributeurs van gasflessen te instrueren de cilinders te desinfecteren alvorens ze te koop aan te bieden.





De autoriteiten hebben meermaals benadrukt dat de voorraad toereikend is en er geen reden is om te hamsteren. Het is sinds twee weken enkel toegestaan een volle gasfles aan te schaffen als daarvoor een lege gasfles wordt ingeleverd.

