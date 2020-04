Saoedi-Arabië: Mekka en Medina per direct in lockdown

Saoedi-Arabië heeft donderdag een 24-uurs sluiting aangekondigd in alle delen van Mekka en Medina

De lockdown gaat per direct in en geldt tot nader order. De maatregel is bedoeld om verspreiding van het coronavirus in te dammen. "Het uitgaansverbod geldt 24 uur per dag en wordt opgelegd in alle delen van Mekka en Medina. Ook is het niet toegestaan de steden te verlaten of te betreden, meldt het Saoedische Ministerie van Binnenlandse Zaken op Twitter.









Alle commerciële activiteiten in de woonwijken van de twee steden zijn eveneens verboden. Een uitzondering geldt voor apotheken, voedingsmiddelen, benzinestations en bankdiensten.





Saoedi-Arabië heeft 1.885 besmettingsgevallen van het coronavirus en 21 doden geregistreerd.

