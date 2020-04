Hotel in Brussel biedt onderdak aan gestrande gehandicapte Marokkaan, ondanks lockdown (video)

buitenland 2 apr 17:12

Het personeel blijft werken in het hotel om onderdak te bieden aan de mindervalide Marokkaanse gast die vast kwam te zitten in België nadat in het land de noodtoestand werd uitgeroepen.

In gesprek met televisiezender 2M verteld Youssef Janiali dat hij vast kwam te zitten in België nadat vluchten tussen België en Marokko werden opgeschort. De eigenaar van het hotel, Hermans André, bevestigde dat het hotel geen reserveringen meer accepteert en dat hij Youssef beschouwt als voorbeeldige klant die alle veiligheidsmaatregelen respecteert.



Janiali zegt goed opgevangen te worden in het hotel en dat hij wordt bijgestaan door het Marokkaans consulaat in Brussel. © MAROKKO.NL 2020