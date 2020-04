Leger voltooid eerste veldhospitaal in Benslimane (video)

De Koninklijke Strijdkrachten (FAR) hebben zojuist de bouw van het eerste veldhospitaal in Benslimane afgerond









Koning Mohammed VI had als opperbevelhebber van de Koninklijke Strijdkrachten opdracht gegeven tot de bouw van de veldhospitalen.

Dat meldt Medi1TV. Het noodhospitaal is in zes dagen tijd gebouwd. In heel Marokko worden soortgelijke militaire veldhospitalen opgezet om te kunnen worden ingezet als door de verspreiding van het coronavirus de noodzaak zich aandient.